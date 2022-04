Terni, detenuti rimettono in moto la panetteria del carcere

di F.L.

Una duplice iniziativa all’interno dello stesso progetto, obiettivo comune quello di accorciare le distanze tra carcere e mondo esterno: nasce così ‘Pane e piazza’, promosso dalle associazioni Demetra e Arciragazzi ‘Gli anni in tasca’ all’interno della casa circondariale di Terni. Da un lato, una pasticcera esperta formerà professionalmente una squadra di 14 detenuti, istruendoli nella preparazione di prodotti da forno, con macchinari già presenti nella struttura. Dall’altro, grazie all’aiuto di 20 persone in misura di messa alla prova, saranno riqualificati alcuni spazi cittadini attualmente in disuso, come l’ex campo di calcio di Quartiere Italia (in collaborazione con Ater) e saranno organizzati nelle piazze eventi di sensibilizzazione che, allo stesso tempo, permetteranno di conoscere i prodotti sfornati. Entrambi i progetti sono stati presentati giovedì mattina in una conferenza stampa.

Anche indagine marketing

Come hanno spiegato i coordinatori del progetto, Caterina Moroni per Demetra e Marco Coppoli per Arciragazzi, «la rimessa in funzione del forno ha l’obiettivo di mettere in piedi un prodotto competitivo». «Sarà infatti avviata un’indagine di mercato – hanno detto – per favorire la vendita dei prodotti realizzati nel forno. Un business che possa accorciare le distanze tra carcere e società civile e permettere poi ai detenuti di uscire dalla struttura con una specializzazione in tasca». Entusiasta il direttore della casa circondariale di Terni, Luca Sardella. «Finalmente si rimette in moto I’attività del laboratorio di panetteria esistente all’interno dell’istituto, chiuso ormai da anni con il rischio di deteriorare le attrezzature presenti». L’auspicio del direttore è che «la formazione possa rappresentare per i detenuti selezionati un importante strumento di risocializzazione e di inserimento nel mondo del lavoro esterno, essendo – quella della panificazione – una specializzazione ricercata e gratificante». Come ha spiegato il comandante della polizia penitenziaria, Fabio Gallo, «il laboratorio di panetteria è stato realizzato una decina di anni fa ed è tecnologicamente molto avanzato, quasi industriale». «È stato usato poco finora – ha continuato – per mancanza di commesse. Ora siamo felici di ripristinarlo, con la speranza di poter arrivare ad avere due o tre detenuti che, uniti in una cooperativa, possano dare vita ad una produzione che si inserisca nella rete commerciale».

Non solo pane

Ma come detto, il progetto ‘Pane e piazza’ è ancora più ampio e coinvolgerà anche piazze e parchi cittadini. Per la direttrice dell’Uepe di Terni, Silvia Marchetti «le associazioni Demetra e Arciragazzi Gli Anni in Tasca rappresentano due realtà del privato sociale con le quali l’Ufficio di esecuzione penale esterna ha solidi rapporti di collaborazione per offrire alle persone in esecuzione di misure e sanzioni di comunità valide opportunità trattamentali, ma anche per lavorare alla sensibilizzazione della comunità sul tema della giustizia e della riparazione. Ci avviamo ad iniziare questo nuovo progetto nella convinzione che rappresenterà un’importante risorsa». L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la casa circondariale di Terni, l’ufficio di esecuzione penale esterna di Terni e la società cooperativa sociale Helios, con il contributo della Fondazione Carit. Attraverso servizi professionali specializzati, hanno sostenuto il progetto anche le imprese Salus Ambiente Terni, Secur3level/ FormaCard s.r.l., S.I.C.E. Srl, MET- Mascio Engineering Spa. Tra loro, era presente alla conferenza stampa Riccardo Parca, amministratore della Secur3level. «Abbiamo accolto con entusiasmo questo progetto – ha detto – perché la sicurezza sul lavoro è parte integrante di ogni attività lavorativa e anche questi i ragazzi coinvolti hanno il diritto di svolgere il proprio lavoro in sicurezza».