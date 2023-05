Terni: domenica 7 maggio torna ‘Bicincittà’

Torna domenica 7 maggio ‘Bicincittà’, la manifestazione promossa da Uisp Terni con il patrocinio del Coni regionale Umbria e del Comune di Terni, dedicata agli amanti della bicicletta e a quanti vogliano vivere una giornata sulle due ruote, alla riconquista degli spazi urbani e all’uso delle piste ciclabili. Il ritrovo dei partecipanti è previsto alle ore 9 nel parcheggio del Cesvol, in via Montefiorino 12/C, da dove alle 10.30 il gruppo di amanti delle bici partirà per la passeggiata in città. Nell’attesa della partenza i bambini saranno impegnati in un’attività di gioco. «Un appuntamento dedicato come ogni anni alle famiglie – dice Giuliano Todisco, presidente di Uisp Terni. Per partecipare bastano due ruote e la voglia di muoversi in compagnia. Si pedala nel rispetto dell’ambiente e con un’attenzione particolare alla sicurezza dei ciclisti in strada, per ricordare ai cittadini e alle istituzioni che un’altra mobilità è possibile». Il percorso è adatto a tutti: la carovana in bici precorrerà via Alfonsine, viale Villafranca, piazzale Senio, Viale Prati (pista ciclabile), giardini La Passeggiata, piazza Briccialdi, via dell’Annunziata, corso del Popolo, piazza Europa, via Garibaldi, via Lungonera Cimarelli, ponte Garibaldi, via Lungonera Savoia (pista ciclabile), via XX Settembre, via Villafranca (pista ciclabile) e arrivo al parcheggio del Cesvol. Per informazioni: Uisp comitato di Terni 320.3862061 – www.uisp.it/terni – [email protected]

