Terni: dopo le botte in piazza della Pace, ci scappa l’arresto di un ricercato per tentato omicidio

La questura di Terni – in particolare la squadra Volante – ha ricostruito quanto accaduto nella tarda mattinata di giovedì in piazza della Pace, a Terni, e riportato da umbriaOn. «L’intervento della polizia di Stato – spiega una nota – è stato richiesto per una rissa fra alcuni cittadini stranieri in piazza della Pace. All’arrivo delle pattuglie della squadra Volante gli agenti hanno individuato un gruppo di cinque persone che gridavano in lingua araba, due delle quali si stavano picchiando. Alla vista della polizia di Stato hanno tutti cercato di darsi alla fuga e soltanto una è riuscita a dileguarsi fra i palazzi; mentre gli agenti li bloccavano, una donna si è lanciata su uno di coinvolti, togliendogli dalla tasca un involucro che è stato immediatamente recuperato. Dalle successive analisi è stato accertato che si trattava di una dose di cocaina». Alla fine, dei cinque presenti ai fatti, quattro – tre uomini e una donna – sono stati identificati: «Ognuno – spiega la polizia di Terni – ha dato una versione diversa dell’accaduto. Tutti sprovvisti di documenti, sono stati portati in questura per essere identificati. Sono risultati tutti cittadini tunisini: un ragazzo di 21 anni residente a Terni ed attualmente sottoposto ad una misura alternativa alla detenzione; una donna di 29 anni con numerosi precedenti penali; un minore senza fissa dimora e mai identificato in precedenza e che, risultato il possessore della dose di cocaina, è stato segnalato alla prefettura di Terni e affidato ad una struttura per minorenni; un 30enne irregolare sul Territorio Nazionale che, controllato tramite banca dati, è risultato destinatario di un mandato di cattura con custodia cautelare in carcere, emessa dal gip Civitavecchia per tentato omicidio e porto illegale di armi».

