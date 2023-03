Terni, elezioni rsu alla Gap: vincono Fim, Fismic e Fiom

Prima assoluta alla Gap, una delle principali aziende dell’indotto Ast, dove tra martedì e giovedì si sono svolte le prime elezioni delle rsu. Molto alta l’affluenza al voto, visto che si sono recati alle urne 107 lavoratori su 109, con una partecipazione del 98,16%. Tre i seggi in palio: sono andati uno alla Fim (che con 30 voti si è aggiudicata anche un rappresentante per la sicurezza), uno alla Fiom (26 voti) e uno alla Fismic (26 voti). Fuori la Uilm, che ha ottenuto 22 voti.

La soddisfazione Fismic

Parla di «grande risultato» la Fismic Confsal, che è risultata la seconda per numero di preferenze. «Risultato ancora più eclacante – si legge in una nota della segreteria provinciale- visto che si votava per la prima volta il rinnovo della rsu nell’azienda Gap. Hanno espresso la loro preferenza per la Fismic Confsal il 24,3% dei lavoratori e le lavoratrici che hanno votato. Per la Fismic Confsal è stato eletto come rsu, con un ottimo risultato anche personale, Marco Pulzonetti. La Fismic Confasal si congratula con Marco Pulzonetti augurandogli buon lavoro, ringrazia doverosamente tutti i candidati, gli attivisti e tutti quei lavoratori che dando credito alla nostra proposta sindacale hanno contribuito al raggiungimento di questo importante risultato. La Fismic Confsal ringrazia inoltre tutti i lavoratori e le lavoratrici che con il proprio voto, nonostante tutte le forzature averse contro la nostra organizzazione, hanno contribuito alla riuscita delle elezioni, dando cosi un importante segnale di volontà di partecipazione, si ringraziano inoltre i componenti della commissione elettorale e tutti quelli che si sono prodigati per lo svolgimento di questa tornata elettorale. Le sfide importanti che il mondo del lavoro è chiamato a sostenere affinché il lavoro resti la priorità del Paese, cosi come scritto in Costituzione, richiedono impegno, passione, disponibilità di ascolto, voglia di ‘essere protagonista’ per sostenere gli impegni presi e dare tutela e rappresentanza ai lavoratori».

Il commento della Fim

Identico entusiasmo per i risultati da parte della Fim Cisl. «La risposta più importante ancora una volta – si legge in una nota – è stata la risposta dei lavoratori, altissima la percentuale dei votanti sugli aventi diritto che si è attesta al 98,16%. La Fim Cisl ha ottenuto un delegato su tre seggi a disposizione, elegendo anche

l’unico rappresentante della sicurezza per i lavoratori, ottimo anche il risultato in termini di voti, che hanno permesso alla Fim Cisl di essere la prima organizzazione sindacale. La Segreteria della Fim Cisl ringrazia tutti i candidati che hanno dato la loro disponibilità a candidarsi nelle liste della Fim, Iavorando in squadra e spendendo la loro personale credibilità. La credibilità e la coerenza dell’organizzazione sindacale della Fim Cisl è stata ripagata con un eccellente risultato».