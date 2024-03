Terni, focus diabete: impatto e soluzioni. Se ne parla giovedì

Si terrà giovedì 4 aprile, alle ore 10.30 presso la sala consiliare della Provincia di Terni, la tavola rotonda incentrata sulla patologia del diabete, in Italia e in particolare in Umbria, e le criticità del piano sanitario regionale, con l’organizzazione del Tribunale per i diritti del malato di Terni. L’incontro, moderato dalla giornalista Vanna Ugolini (caposervizio redazione di Terni de ‘Il Messaggero’) vedrà la partecipazione di Daniele Giocondi (responsabile Tribunale per i diritti del malato di Terni) che affronterà le motivazioni del dibattito in relazione alla realtà locale, di Giuseppe Fatati (presidente Italian obesity network) che parlerà dei numeri e dell’impatto anche economico del diabete, e di Fosco Giraldi (esperto di legislazione sanitaria) che analizzerà come il piano sanitario regionale affronta il problema-diabete. «Sappiamo che la tutela della salute dei cittadini è uno dei temi al centro del dibattito politico – spiegano gli organizzatori -, oltre che essere un diritto sancito dall’articolo 32 della nostra Costituzione. Il diabete, con il suo carico sociale, clinico ed economico, rappresenta un modello sul quale riflettere e trovare sinergie operative per una serie di motivazioni che non possono essere ignorate. Siamo infatti in presenza di una vera pandemia, confermata dai dati epidemiologici che ci indicano che più 400 milioni di persone nel mondo sono affette da diabete. In Italia ci sono 4 milioni di casi diagnosticati e 1 milione di casi non diagnosticati. Tra le persone con diabete, circa 3,6 milioni sono ad alto o altissimo rischio cardiovascolare e circa 1,2 milioni sono affette da malattia renale. In Umbria almeno 60 mila persone dichiarano di essere affette da diabete. Numeri importanti che fornendo una dimensione del problema ne rappresentano l’urgenza di un intervento a più livelli, clinico-assistenziale e politico-sanitario».

Condividi questo articolo su