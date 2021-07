Terni, frontale sulla Flaminia: 21enne narnese in ospedale

Incidente stradale martedì mattina poco prima delle ore 8 lungo la strada Flaminia, nei pressi del bivio per Cecalocco/Battiferro, fra Terni e Spoleto. L’impatto – frontale – è stato fra un furgone Fiat Ducato ed una Fiat Panda 4×4. Coinvolta, ma con danni più lievi, anche una terza autovettura: una Merdes GLA 200d. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, i vigili del fuoco e la polizia Stradale di Terni. Il primo bilancio, riferito dal 115, è di una persona ferita: si tratta della giovane conducente della Panda (una 21enne di Narni, U.V. le sue iniziali) che è stata trasportata all’ospedale di Terni. Non sarebbe comunque in pericolo di vita. Illesi i conducenti – entrambi uomini – del Ducato e della Mercedes (un 64enne). Quest’ultima vettura è stata colpita dalla Panda dopo il primo violento impatto. Dinamica e cause del sinistro al vaglio della Stradale ternana diretta da Luciana Giorgi.

