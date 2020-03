Terni, il decreto non ferma la chimica

L’ultimo decreto del presidente del consiglio dei ministri firmato domenica non ferma la chimica ternana, e con essa quella di tutta Italia, e così la Filctem Cgil, a supporto delle rsu e degli rls, in prima linea nei vari siti, lancia un appello alle imprese: «Prima che si verifichi sui nostri territori quanto è accaduto e sta accadendo in molte province d’Italia, prima che il virus si diffonda in maniera incontrollata, mostrate il senso di responsabilità, fermare oggi per ripartire più forti alla ripresa».

«Chiudete anche se siete nella lista»

La segreteria del sindacato esorta nuovamente i management di tutte le aziende del territorio, alcuni dei quali hanno già dato segnali positivi. «Ogni imprenditore, manager, dirigente – scrive – è consapevole di cosa produce la propria azienda e se si tratta di beni effettivamente essenziali o superflui, indipendentemente dalla lista allegata al decreto. Tutti i giorni ci sentiamo dire di rimanere a casa, ma poi moltissimi dei nostri lavoratori sono costretti ad uscire per recarsi nelle aziende; fermiamo perché i luoghi di lavoro non diventino focolai. La salute – conclude la Filctem – prima di tutto».