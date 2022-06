Impatto senza gravi conseguenze nel primo pomeriggio di mercoledì – alle 13.30 circa – in via Narni, all’altezza dell’incrocio con via Morelli. L’incidente ha coinvolto una Mini Cooper condotta da un 21enne (M.D.) ed una Ktm con in sella un 22enne (B.A.): fortunatamente quest’ultimo non è rimasto ferito in modo serio nel contatto ma è andato comunque in ospedale per gli accertamenti del caso. Sul posto per i rilievi e la gestione del traffico gli agenti della polizia Locale.

Condividi questo articolo su