Terni: «In quella strada stretta, se guida una donna sono guai». ‘Putiferio’ in Comune

Il contesto era decisamente istituzionale, quasi formale: Comune di Terni – sala consiliare di palazzo Spada – per l’incontro fra gli assessori comunali Federico Cini e Giovanna Scarcia – tecnicamente un’audizione – e alcuni residenti di Campomicciolo. Oggetto: la viabilità ‘critica’ fra le vie Pasteur, Baccelli e Campomicciolo e relative soluzioni. Ad un certo punto, in quell’assise, ha preso la parola un cittadino sulla settantina.

«Io abito in via Campomicciolo lungo la stradina che sbuca in via Baccelli e si esce su in via Pasteur. Il problema principale è che lì, essendo a doppio senso, se si incrociano due auto, lo spazio è pochissimo e non si riesce a passare. Se ti incroci con qualcuno un po’ pratico, fa marcia indietro. Ma se ti incontri con una donna, un anziano, è un problema».

E in aula è stata un’escalation: due secondi per realizzare, altri due di brusio, poi giù risate e contestazioni più e meno piccate. Il signore in questione alla fine ci ha dato modo di verificare che il sessismo – pur bonario, all’apparenza, o legato a una mentalità sostanzialmente antiquata – oggi non passa più per qualcosa di normale o accettabile ma balza subito agli occhi. E tutto sommato ci sembra un merito.

