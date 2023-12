Terni, lite in casa a Natale: minaccia il compagno con due coltelli. Denunciata

La richiesta di intervento alla sala operativa della questura di Terni è arrivata il pomeriggio di Natale, per una lite in famiglia scoppiata all’interno di un’abitazione alla periferia di Terni. Giunti sul posto, gli agenti della squadra Volante hanno individuato l’appartamento – situato al piano terra di una palazzina – e sono entrati. Lì hanno trovato una donna in evidente stato di agitazione che, con in mano due coltelli da cucina, inveiva contro il proprio compagno. Alla vista dei poliziotti la donna ha lasciato cadere i coltelli sul pavimento, dove già c’erano stoviglie rotte e avanzi di cibo, ‘prove’ della colluttazione avvenuta. I due sono stati identificati e l’uomo, 55enne di Terni, ha spiegato che la convivenza con la compagna – 50enne straniera – era ormai impossibile, in particolare da qualche mese, da quando cioè era tornata dal suo Paese di origine e aveva iniziato ad insultarlo e a maltrattarlo, anche lanciandogli contro oggetti. Riportata alla calma, la 50enne è stata poi denunciata per maltrattamenti contro familiari e conviventi e, successivamente, accompagnata a casa di un familiare.

