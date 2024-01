Terni, ‘Lo sport e la Shoah’: si parla del pugile ebreo Arouch

‘Lo Sport e la Shoah. La storia del pugile ebreo Salamo Arouch. Riflessioni per il giorno della Memoria’. È il titolo dell’iniziativa organizzata da Terni Valley per giovedì pomeriggio alla libreria Feltrinelli a partire dalle 17: si racconterà la vita del pugile ebreo deportato e sopravvissuto ai campi di sterminio. «Sarà l’occasione, come già in passato, sia per commemorare la Shoah che per ragionare insieme, nonché per conoscere ancora meglio un libro affascinante di un talento del nostro territorio, che sta conquistando tante ternane e tanti ternani, per la sua capacità di parlare al cuore della storia della nostra città e della sua tradizione sportiva», viene sottolineato. Saranno protagonisti Stefano Lupi, autore del libro ‘Tra la strada e la luna’, dove appunto si racconta anche di Arouch. A confrontarsi con lui Alessandro Gentiletti. Modera Elena Cecconelli.

