Terni, minaccia di farla finita: salvato dai carabinieri

Suicidio sventato, nel tardo pomeriggio di sabato a Terni, da parte dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Terni. Un uomo di Roma è giunto in città dopo aver inviato dei messaggi alla sua ex fidanzata, minacciando di farla finita. L’allarme lanciato al 112 ha dato il là all’intervento che ha consentito di localizzare il soggetto che si trovava al terzo piano di una palazzina nel pieno centro di Terni: quella da cui minacciava di gettarsi. A quel punto i militari hanno fatto partire una lunga ‘trattativa’ telefonica, andata avanti per circa 40 minuti e che è servita anche a pianificare il successivo ‘blitz’ del radiomobile ternano. Infatti i carabinieri, al momento giusto, sono riusciti ad entrare nella stanza e lo hanno immobilizzato, consegnandolo alle cure del 118 per il successivo trasporto in ospedale.

