Marijuana e hashish in casa: due arresti

Il mobile della cucina e un armadio della camera da letto. Questi i posti dove una coppia pluripregiudicata – un 36enne peruviano e la convivente 31enne – residente a Terni nascondeva 216 grammi di marijuana e 15 di hashish: sono stati scoperti e arrestati lunedì pomeriggio dai carabinieri della stazione di Narni Scalo dopo un’indagine legata allo spaccio nel territorio comunale narnese.

La perquisizione

I militari hanno chiuso la vicenda dopo diversi mesi di indagine e sono intervenuti – in una zona non lontana dal centro di Terni – in seguito al decreto di perquisizione emesso dalla procura a carico dei due: oltre alla droga, in casa sono stati trovati due bilancini di precisione funzionanti. Per loro c’è l’arresto per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.