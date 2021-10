Terni, arte e cultura con l’iniziativa Fai ‘Puntiamo i riflettori’

Nuova iniziativa del Fai di Terni volta alla conoscenza di opere significative per la storia artistica e culturale della città. Si tratta del progetto ‘Puntiamo i riflettori’ curato da Silvia Giani: è stato possibile il restauro di opere di artisti, di proprietà del comune di Terni, che verrà presentato sabato prossimo 30 ottobre al Caos, alle ore 11, nella sala dell’orologio.

Le opere

Le opere restaurate sono un olio su tela del 1933 dal titolo”‘Ännunciazione’ del futurista ternano Giuseppe Preziosi, un olio su tela del nostro naif Orneore Metelli ‘Sistemazione di piazza Vittorio Emanuele’(1922-1938) e alcune opere di Luisa Bonanni da Cignano (seconda moglie del ternano Elia Rossi Passavanti), queste ultime in visione alla presentazione del Caos. «Il restauro delle opere è stato possibile – viene sottolineato – grazie alla donazione che la signora ternana Bianca Maria Diamanti ha fatto al Fai nazionale, che ha devoluto la somma necessaria per il restauro delle opere al Fai di Terni, dopo la stipula di un accordo con il comune di Terni, proprietario delle opere». Alla presentazione saranno presenti, oltre alla donatrice Bianca Maria Diamanti, il sindaco Leonardo Latini e l’assessore alla cultura Maurizio Cecconelli. Per il Fai è prevista la partecipazione del capo delegazione di Terni, Raffaele De Lutio e Nives Tei Coaccioli, presidente regionale Fai Umbria. Interverranno i critici d’arte Antonella Pesola e Domenico Cialfi.