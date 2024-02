Terni: rapinano 13enne e uno di loro posta il video per vantarsi. Denunciati tre minori

Tre minorenni di età compresa fra i 14 e i 16 anni sono stati denunciati a piede libero dai carabinieri del comando stazione di Terni, alla procura per i minorenni di Perugia, per rapina in concorso. L’indagine, partita a metà gennaio, nasce dalla denuncia sporta da un 13enne che si è presentato presso la caserma dell’Arma di Terni insieme ai genitori, poco dopo essere stato assalito nel centro di Terni. Il ragazzo ha raccontato di essere stato accerchiato, spintonato e quindi rapinato dei soldi che aveva con sé – 20 euro – custoditi all’interno della cover del telefono cellulare. Protagonisti del fatto – ha riferito – tre ragazzi poco più grandi di lui che conosceva solo di vista. Le indagini dei carabinieri della stazione di Terni hanno portato alla luce, poco dopo il fatto, che uno dei tre rapinatori aveva ripreso l’azione criminale con il proprio smartphone e l’aveva postata su un noto socialnetwork per vantarsene. Partendo da quel filmato, gli investigatori di via Radice sono riusciti a risalire alle identità dei tre, poi riconosciuti anche dalla vittima. Per tutti, oltre alla denuncia, è scattato anche il sequestro dei rispettivi telefoni cellulari a seguito delle perquisizioni disposte dall’autorità giudiziaria.

