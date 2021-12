Terni, rifiuti e degrado in zona Villalago

L’area di Villalago e l’abbandono rifiuti, ci risiamo. A segnalare la situazione attuale è un cittadino che, passando vicino la sbarra che delimita l’uscita dal parco, ha notato più di qualcosa che non andava: «Oltre a sacchi neri e immondizia di vario genere, c’è una new entry ‘fresca’, un bel frigorifero. Spero qualcuno possa interessarsi per ripulire quest’area già sufficientemente deturpata». Di certo è che dopo la querelle estiva – con annesse polemiche – tra Provincia e gestore non sembrano esserci stati passi in avanti nell’ottica di riapertura generale del parco.

Condividi questo articolo su