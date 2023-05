Terni: scacchi che passione. Anche i fratelli Nicotra ‘volano’ a Tarvisio

Ottimo risultato per due fratelli ternani, Matteo (13 anni) ed Emanuele (6) Nicotra al torneo regionale di scacchi. Matteo, studente di terza media alla ‘Da Vinci-Nucula’ e al suo primo torneo ufficiale, si è classificato secondo nella graduatoria under 14, ottenendo la qualificazione alle finali nazionali di Tarvisio. Emanuele invece, che frequenta la classe prima della scuola primaria di Valenza, è diventato campione regionale under 8 (e terzo nella classifica generale under 10), qualificandosi per le finali nazionali. In precedenza aveva ottenuto i titoli di campione provinciale a Terni e vittorie nei tornei provinciali di Rieti e Viterbo. I due fratelli ternani fanno parte del circolo scacchistico ternano Tatanzak e sono allenati dai maestri Neri ed Anasetti.

