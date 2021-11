Terni, schianto fra due auto a Gabelletta

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di giovedì in via Gabelletta a Terni. L’impatto è stato fra due Lancia Ypsilon condotte da altrettante donne: uno dei due veicoli scendeva da una strada privata mentre l’altro procedeva lungo via Gabelletta in direzione Terni. Violento l’impatto, in seguito al quale una delle due auto è finita contro la recinzione di un condominio: danni a parte, nessuna delle conducenti ha avuto necessità di essere trasportata in ospedale dal 118. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Locale con personale della prima sezione territoriale e dell’ufficio incidenti per i rilievi e la gestione della viabilità. Presenti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni.

