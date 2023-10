Terni, sos per l’incuria del verde: «Chiediamo risposte concrete, non solo proclami»

L’incuria del verde e la sicurezza stradale, sos a Terni. A lanciarlo è il consigliere comunale del M5S Claudio Fiorelli: il mirino è puntato in particolar modo su via Merlino di Filippo.

Mezzi pubblici

«L’incuria del verde – sottolinea il pentastellato – può diventare un pericolo per la sicurezza stradale, soprattutto in quelle zone periferiche della città che molto spesso vengono dimenticate. È solo di pochi giorni fa l’incidente sulla strada che porta a Collestatte causato proprio dal restringimento della carreggiata per l’invasione delle piante che non sono state tagliate. Una situazione che ha costretto un autobus di linea ad invadere la corsia opposta per non danneggiare il lato destro del mezzo, col risultato che lo stesso autobus si è poi scontrato con un’autovettura che procedeva in senso opposto. Un esempio di come la mancata cura del verde rischia di causare pericoli alla sicurezza stradale».

Il problema

«Per evitare quanto successo a Collestatte, sollecitiamo – continua Fiorelli – un intervento nel tratto di strada che segna il confine tra i comuni di Terni e Stroncone, per l’esattezza in strada di San Rocco ma soprattutto in via Merlino di Filippo. Una zona molto transitata anche da mezzi pesanti e in cui insiste una linea di autobus che congiunge i due comuni. Sono molteplici le segnalazioni da parte di chi percorre quotidianamente questo tratto di strada, compresi alcuni autisti dell’autobus di linea che in più punti sono costretti ad invadere la corsia opposta per non danneggiare il mezzo contro la vegetazione che invade la corsia in direzione Terni. Per sollecitare la messa in sicurezza del luogo e prevenire potenziali situazioni pericolose, il Movimento 5 Stelle Terni ha presentato un’interrogazione urgente per conoscere tempi e modalità degli interventi che il Comune intende mettere in atto prima che si verifichi qualche incidente dai risvolti drammatici. Chiediamo alla giunta e al sindaco Bandecchi risposte concrete e non solo proclami».