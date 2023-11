Terni, tamponamento al semaforo: donna in ospedale

Incidente stradale all’incrocio tra via Aleardi, viale dello Stadio e via Prati, nella prima mattinata di giovedì a Terni. Un furgone Fiat ha tamponato un’autovettura Toyota Aygo condotta da una donna: quest’ultima è stata soccorsa dagli operatori del 118 e trasportata in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso. Le sue condizioni non sarebbero comunque preoccupanti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Terni e gli agenti della polizia Locale per i rilievi di rito e la gestione della viabilità; presenti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e le operazioni di soccorso. Il sinistro è avvenuto all’altezza del semaforo che da via Aleardi conduce in via Prati e viale dello Stadio. Fisiologici i disagi per il traffico.

