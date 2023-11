Incidente stradale sabato mattina in viale Prati, direzione centro di Terni: si è trattato di un tamponamento fra due autovetture a cui hanno fatto seguito gli interventi di vigili del fuoco, polizia Locale e operatori di Area Sicura. Il sinistro ha causato danni ai veicoli coinvolti e disagi per la viabilità. Fortunatamente le conseguenze per i coinvolti non sono state serie.

