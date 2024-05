Appuntamento tutto ‘made in Umbria’ e ‘in Terni’, quello di sabato 11 maggio alle ore 17 presso lo stand Umbria – Oval W194/X193 – del ‘Lingotto’ di Torino, in occasione del Salone internazionale del libro. E’ infatti in programma la presentazione di ‘Dieci racconti erotici perversi e sconvenienti’ (Thyrus Edizioni). A presentarlo saranno il curatore, lo psicologo Vincenzo Policreti, e l’editrice Noemy Papa.

Condividi questo articolo su