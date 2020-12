Terni, tamponi Covid: il centro Affidea Medicenter in campo

Pubbliredazionale

Il centro medico Affidea Medicenter di Terni, in via Carlo Guglielmi 45, effettua tamponi rinofaringei per la ricerca del Coronavirus. Il test viene eseguito solo su prenotazione da lunedì al venerdì nel pomeriggio, oppure il sabato mattina. Il tampone non verrà eseguito a chi presenta sintomi da Covid-19, ai positivi al virus o in quarantena, a chi abbia avuto un contatto stretto con soggetti positivi al Coronavirus Sars-CoV-2, a chi rientra da Paesi a rischio indicati nell’apposito elenco. Il referto sarà disponibile entro 48 ore dall’esecuzione del tampone. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il recapito telefonico 06.900961.

