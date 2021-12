Terni, tanti eventi natalizi al Clt per grandi e bambini

«Il parco di via Muratori accoglierà il pubblico in un’atmosfera magica grazie alle bellissime luminarie che illumineranno a festa gli alberi del parco, al magnifico presepe che ormai da due anni Rosella Giammari – in collaborazione con il Circolo – costruisce ai piedi della magnolia centenaria e che, quest’anno, sarà ancora più grande». Così il CLT lancia i vari appuntamenti previsti per il periodo natalizio rivolti a piccoli e grandi. Gli eventi si svolgeranno secondo l’applicazione delle normative anti-Covid 19.

Spettacoli e verde

All’ingresso del parco si potranno ammirare due presepi allestiti nell’ambito di Terni In Presepe, di cui il CLT è tappa del circuito espositivo che, ogni anno, abbraccia l’intera città di Terni. Come ogni anno, poi, non mancherà l’angolo con la cassetta delle poste per spedire la letterina a Babbo Natale. «In questa suggestiva atmosfera – spiega il Circolo – si inizierà con il laboratorio di Natale del parco botanico CLT dedicato alle scuole elementari ‘Erbario 2.0-Crea la tua decorazione natalizia conservando in resina una piccola parte della pianta preferita’, si proseguirà il 22 dicembre alle 21 con ‘Gli Spiriti del Natale’ da Charles Dickens prodotto ed interpretato da Riccardo Leonelli. A seguire il 23 dicembre alle 16,30 si darà spazio alla compagnia del Teatro Verde di Roma con lo spettacolo ‘Cantafavole’ un mini-concerto in cui un menestrello con chitarra e ukulele racconta fiabe e filastrocche e canta canzoni per giocare con numeri, colori, stelle, il Natale è molto altro».

Presepe vivente teatro

Il 26 dicembre dalle 16 spazio al presepe vivente della Confraternita di San Giuseppe e San Francesco di Paola. Presso il parco del Circolo Lavoratori Terni, infatti, verrà allestito, «con la collaborazione dell’associazione Tempus Vitae, un quadro del 1º presepe vivente organizzato presso il parco della chiesa di Santa Maria delle Grazie e che potrà essere visitato, oltre al giorno 26 nel parco del CLT, il 24/25 dicembre e 4/5/6 gennaio presso il parco di Santa Maria delle Grazie». Si prosegue il 5 gennaio alle 16.30 in biblioteca CLT con la compagnia del Teatro Verde con uno spettacolo dedicato ai burattini, dal titolo ‘Lo gnomo e la pentola magica’. «Gli spettacoli del 22 e 23 dicembre e del 5 gennaio sono gratuiti, si svolgeranno presso la biblioteca del CLT, ma è necessaria la prenotazione che dovrà avvenire entro e non oltre il 21 dicembre 2021 inviando una mail a [email protected] indicando nel contenuto nome e cognome dei partecipanti e titolo dell’evento a cui si vuol partecipare», viene evidenziato. «Saranno accettate le prenotazioni fino ad esaurimento posti. Per l’evento del presepe vivente l’ingresso sarà sempre gratuito e consentito a 200 persone per ogni rappresentazione del quadro che si svolgerà ogni 40 minuti a partire dalle 16, e non sarà necessaria la prenotazione ma l’entrata sarà consentita al pubblico in ordine di arrivo».