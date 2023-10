Terni: tir contro auto in via Mercurio. Illese le persone coinvolte

Incidente stradale nel pomeriggio di giovedì in via Mercurio – zona industriale di Terni – con l’impatto che è stato fra un autoarticolato condotto dal 62enne C.E. di Gela (Caltanissetta) e un’autovettura Fiat Cubo condotta dal 49enne narnese S.S.. Sul posto, per i rilievi, si sono portati gli agenti dell’ufficio incidenti della polizia Locale di Terni. Con loro gli operatori di Area Sicura per la pulizia della carreggiata. Nessuno dei coinvolti ha avuto necessità dell’intervento del 118 sul posto.

