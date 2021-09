Terni, un fiume d’arte per ‘Nera Nostrum’

L’arte, nelle sue diverse forme, è stato il file rouge della manifestazione dedicata al fiume nera, ‘Nera Nostrum’, che si è svolta nel weekend nei giardini di via Campofregoso a Terni. Molti i cittadini che hanno preso parte ai diversi appuntamenti promossi da coopsociale Actl e Comune di Terni, in collaborazione con Madè eventi e associazione Il ponte degli artisti.

La mostra-concorso di fotografia

Si è iniziato sabato pomeriggio con l’apertura della mostra-concorso di fotografia: sono state circa 50 le persone che hanno inviato le foto da loro scattate dedicate al Nera. La mostra ha segnato l’inizio e la fine della giornata: in serata, infatti, si è svolta la premiazione del concorso suddiviso in tre categorie: ‘Paesaggio urbano, ‘Sport’ e ‘Natura’. Per le foto che hanno immortalato il fiume in ambito cittadino, il primo premio è andato a Marco Ilari, il secondo ad Anna Gagliardi e a Deepak Sabina il terzo. Nella categoria ‘Natura’ al primo posto c’è stata Caterina Ventrelli, al secondo Roi Bendetti, al terzo Federico Cardaio. Infine, nella sezione ‘Sport’, la vittoria è andata nuovamente a Marco Ilari, al secondo posto si è piazzato Paolo Missinato e al terzo Simone Santamaria. A giudicare le foto pervenute, i fotografi Fabrizio Borelli, Alberto Mirimao, Roberto Pierangeli ed Emanuele Cardinali. Ma il pomeriggio di sabato ha visto anche la performance del Maestro Igor Borozan che, nelle due giornate, ha completato una grande opera sui toni del blu raffigurante Nera e Velino. E sono stati Nera, Velino, folletti, fate e gnefri a colorare ulteriormente i giardini di via Campofregoso per entrambe le giornate, che hanno visto anche lo svolgimento di una conferenza a cura di Cristian Armadori dedicata alla navigabilità del fiume Nera, oltre che musica e letture dell’attore Giacomo Lucci.

L’estemporanea di pittura

La giornata di domenica ha visto lo svolgersi di laboratori e letture per bambini con lo Gnefro e, soprattutto, è stata dedicata all’estemporanea di pittura: oltre 30 partecipanti tra adulti, bambini e ragazzi, oltre a numerosi pittori fuori concorso che si sono aggregati nel corso della giornata. Una menzione speciale per i ragazzi del centro diurno Il Girasole, che hanno partecipato con entusiasmo realizzando bellissime opere. In serata, la premiazione a cura della giuria presieduta da Paolo Cicchini e composta dai critici e storici dell’arte Arianna Gabrielli, Martina Schiavoni e Matteo Tacchia. Nella categoria ‘Bambini’ il primo posto è andato a Sara Nulli con l’opera ‘L’Acqua è vita’ e al secondo e terzo posto rispettivamente Elena Moroni ed Enrico Fasola; nella categoria ‘Ragazzi’ al primo posto Bianca Corvi con l’opera ‘L’amore di Nera e Velino’, al secondo Anna Salvati e al terzo Emma Lombardini; nella categoria ‘Adulti’ il primo premio è andato a Michele Pasquariello, che ha realizzato un’opera incentrata sulla Cascata delle Marmore dal titolo ‘Radici di un popolo’, al secondo posto Roberto Stentella e al terzo Chiara Cecchetti.

«Il nostro fiume, una ricchezza»

«Il valore civico di ‘Tutta mia la città’ – spiega il presidente di Actl Sandro Corsi – è semplice: ogni singolo cittadino è co-responsabile della salvaguardia e della valorizzazione degli spazi di vita e dei beni comuni. Anche lo slogan Nera Nostrum è evocativo di una ricchezza bellissima, il nostro fiume, di cui siamo purtroppo poco consapevoli. Infine, questo progetto dimostra quanto Actl cerchi di essere al servizio e fermento della comunità ed in ciò ringrazio i tanti cittadini protagonisti e le istituzioni che hanno partecipato». Per conoscere tutti gli appuntamenti promossi nell’ambito del progetto è possibile visitare il sito www.tuttamialacitta.terni.it e seguire i canali social omonimi. Eventuali segnalazioni e richieste da parte dei cittadini possono essere inviate alle mail a [email protected]à.terni.it.

LE FOTO DI FEDERICO CARDAIO