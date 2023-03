Terni: «Ecco il mio piatto a ‘Cinque stelle d’oro in cucina’»

Condividi questo articolo su

















di Francesca Torricelli

«Ecco a voi ‘Esplosione di sapori del Vesuvio’, il piatto che a novembre 2022 mi ha fatto guadagnare il riconoscimento ‘Cinque stelle d’oro in cucina’, curato dall’Associazione italiana cuochi, rivolto a cuochi e chef che annualmente si distinguono per avere contribuito a diffondere la buona cucina nel mondo». La chef campana, ternana di adozione, Mariagrazia Di Bello, mercoledì sera nel suo ristorante ‘Le due terre’ a Terni ha voluto far degustare la sua creazione a dei commensali critici del settore enogastronomico. Mariagrazia, però, ha fatto il bis perché a distanza di pochi mesi ha ricevuto il secondo riconoscimento, questa volta per ‘Reginetta a corte con il blu reale’. Per la chef, suo marito e il suo staff queste però non sono le prime soddisfazioni di un lavoro affascinante quanto impegnativo, perché dal 2019 il ristorante è stato inserito nel Registro delle eccellenze italiane e, sia per il 2022 che per il 2023, è ne ‘Il Golosario’, rassegna dedicata alle eccellenze italiane del ‘food&wine’. «Dobbiamo organizzare presto un’altra serata conviviale, non potete non assaggiare anche il piatto premiato nel 2023», ha detto Mariagrazia salutando i suoi ospiti a fine serata.

LE FOTO