Terni, via Buonarroti: giù vecchia palazzina

Il consiglio comunale il via libera lo aveva dato il 16 novembre dello scorso anno. A distanza di mesi ecco la demolizione legata al piano attuativo d’iniziativa privata proposto dalla Pellegrini Costruzioni srl in via Buonarroti: via la vecchia e fatiscente palazzina, in arrivo la realizzazione di un edificio residenziale e commerciale a pochi passi dal centro di Terni.

DICEMBRE 2019, LA PROPOSTA: GIÙ PALAZZINA DEL DEGRADO

Cosa ci sarà

Al posto del fabbricato da quasi 12 metri di altezza sarà realizzato un edificio residenziale da quattro piani fuori terra ed uno sottotetto per 2.499 metri cubi e superficie utile coperta di 749 metri quadrati; al piano interrato spazio per dieci posti auto privati. Inoltre è prevista la sistemazione a spazi pubblici per oltre 135 mq, la monetizzazione di 7 parcheggi pubblici e dei residui 76,20 mq di verde/spazi pubblici quali dotazioni territoriali non reperite all’interno dell’ambito di intervento. Infine l’adeguamento delle aree pedonali limitrofe.