Terni, via Roma e l’iniziativa per «far vivere l’atmosfera natalizia»

Il Comune di Terni è arrivato in ritardo ma in città c’è chi, in occasione del Black Friday, si è organizzato comunque per dare un po’ di atmosfera natalizia: si tratta dei commercianti di via Roma.

LUMINARIE A TERNI, ENNESIMO CAOS GARA: IL 24 NOVEMBRE L’AGGIUDICAZIONE

Entusiasmo e spirito di iniziativa

Sono stati posizionati davanti ai negozi quaranta abeti da illuminare: «Le vie del centro potrebbero rimanere senza l’atmosfera natalizia da oggi, giorno del Black Friday, fino a chissà quando. Ma qui – viene sottolineato – entra in ballo l’entusiasmo e la forza di volontà dei commercianti di via Roma che nella quasi totalità hanno scelto di abbellire la via allestendo davanti ai loro negozi quaranta abeti, coinvolgendo ancora una volta ben un intero condominio e due studi di professionisti, uniti nella condivisione di un progetto per la rinascita della via. Ancora una volta è la resilienza e lo spirito di intraprendenza dei commercianti a far vivere l’atmosfera natalizia e a proporre un’idea commerciale comune, fornita da professionisti del settore. Via Roma si fa bella per offrire una proposta intrigante di shopping natalizio. E non si escludono eventi a sorpresa».