Trovato grazie alla app Immuni il focolaio degli studenti spagnoli

Il territorio comunale di Perugia registra un aumento massiccio di contagiati: +38 nella sola giornata di sabato e con un trend paurosamente in crescita. Sotto strettissima osservazione una festa fra studenti spagnoli, che si è tenuta in centro storico ai primi di ottobre, scoperta grazie al fatto che una delle ragazze aveva sul cellulare l’app Immuni ed è stata avvertita di essere venuta in contatto con un positivo.

71 ragazzi in isolamento

Arrivano da quella festa 27 dei positivi intercettati negli ultimi giorni nel capoluogo. Tutto è partito dal contagio di una studentessa spagnola in Erasmus, individuato, per l’appunto, grazie all’app Immuni. Ora i ragazzi – fra positivi e in attesa di tampone se ne contano circa 70 – sono in isolamento. I ragazzi avevano fatto il tampone prima di partire dalla Spagna e poi all’arrivo in Italia, all’aeroporto di Roma. Il consolato di Spagna si è attivato subito per star vicino ai ragazzi e per avvertirli delle conseguenze cui andranno incontro nel caso in cui non rispettassero le prescrizioni imposte dalle autorità sanitarie italiane.