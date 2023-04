Un ternano sul podio del I concorso ‘Richard Benson guitar war’: Dario Strinati 2°

Soddisfazione per un 33enne ternano tecnico sanitario di radiologia medica all’ospedale ‘Santa Maria’. Si tratta di Dario Strinati, uno degli oltre cento partecipanti al I ‘Richard Benson guitar war’, un concorso chitarristico: ai concorrenti è stata fornita una base di ‘A whiter shade of pale’ appositamente preparata per l’invio degli assoli. Alla fine per lui è arrivato il 2° posto dopo il giudizio dei chitarristi della Richard Benson Orchestra (Simone Sello, Daniele Gottardo e Francesco James Dini). A trionfare è stato Fabio Grandonico. Lo stesso Strinati di recente è stato protagonista della cover rock di ‘Serie A’ degli Altoforno.

