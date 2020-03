Cassette della frutta nel bosco: denunciato

I carabinieri forestali del comando stazione di Valfabbrica (Perugia), nell’ambito del controllo di alcune aree soggette ad abbandono di rifiuti, hanno scoperto rifiuti speciali, ingombranti non pericolosi in una zona boschiva del territorio. Oltre ai rifiuti domestici, l’attenzione è ricaduta su delle cassette della frutta e, dalle verifiche fatte e dalle indagini eseguite, i militari sono risaliti al responsabile che ora è stato denunciato per abbandono di rifiuti e rischia una sanzione fino a euro 26 mila euro.

