San Gemini: si ritrovano a 30 anni dal diploma delle medie

Il diploma – di scuola media – risale al 1994. Praticamente un’era fa. Ma l’amicizia, i ricordi e i legami sono indissolubili e ne hanno avuta la dimostrazione i ragazzi delle scuole medie di San Gemini che si sono ritrovati a cena a 30 anni da quel diploma. Tante risate, racconti ma soprattutto un’unione che è la stessa di quando si stava gomito a gomito sui banchi di scuola. «La cosa più emozionante per me – racconta Leonardo – è stata quella di rivedere persone che non incontravo da 30 anni e, subito dopo, scherzarci come avveniva durante la campanella della ricreazione o durante la partita di pallavolo. Personalmente mi è spiaciuto non poter condividere con i miei amici l’esame di terza media ma, come vedete, i legami sono indissolubili». Anche le bocciature, si sa, aiutano a crescere e milgiorare e fanno parte della vita. Da tutti, infine, un grande ‘grazie’ «all’ideatrice della serata Francesca e all’organizzatore Maurizio». L’auspicio ha chiuso la serata fra abbracci e baci: «Non facciamo passare altri 30 anni prima di rivederci!».

