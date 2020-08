Vandali in azione ai Prati di Stroncone

«Vandali in azione sui sentieri per lago di Sant’Antonio-Colle Tavola, per la Cappelletta e per Monte Macchia Lunga nella zona dei Prati di Stroncone. Imbrattati con vernice rossa alberi, arbusti e pietre». La denuncia è del Club alpino italiano – sezione ‘Stefano Zavka’ – di Terni, dopo la segnalazione da parte dell’ex presidente del Cai di Terni Claudio Costantini. «In questi giorni con mia moglie Fabiola abbiamo girato molto per i sentieri intorno ai Prati di Stroncone e non abbiamo potuto fare a meno di notare lo scempio che è stato fatto», ha detto Costantini. «Ci siamo chiesti il motivo e chi poteva essere stato, al momento rimane il dubbio su questo, ma una cosa è certa, è stato fatto da incompetenti, ignoranti in materia e irrispettosi dell’ambiente montano oltre che della normativa regionale in materia sentieristica. Questo grave episodio fa ancor più rabbia perché è avvenuto in un periodo come l’attuale dove vi è un incremento notevole di camminatori che scelgono il nostro territorio per un turismo lento e escursionistico».

