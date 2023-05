19enne trova portafogli con mille euro e lo restituisce al proprietario

Ha trovato un portafogli con mille euro all’interno e lo ha restituito al proprietario. Protagonista del bel gesto uno studente, Gabriele Tavernelli di 19 anni, che frequenta l’istituto ‘Baldelli’ di Città di Castello.

Le ricerche del proprietario

Durante una serata con gli amici il ragazzo ha trovato per terra il portafogli e, volendo subito restituirlo, si è prodigato per cercare il proprietario attraverso il documento d’identità. A perderlo era stato un elettricista e il giovane ha pensato bene di contattare il direttore della sede Baldelli dell’International Campus, Maurizio Berliocchi, che lo ha aiutato ricercando il nome nell’elenco dei rivenditori di elettrodomestici della zona. Ritrovato il proprietario, il portafoglioì è stato riconsegnato e il giovane studente è stato ringraziato per il suo gesto.

«Correttezza e altruismo»

«Una forma non scontata di correttezza e di altruismo che ci riempie di orgoglio verso i nostri ragazzi e soprattutto verso la missione anche educativa che la nostra scuola persegue da tempo», le parole del dirigente Marta Boriosi a cui appresa la notizia si sono uniti anche il sindaco di Città di Castello Luca Secondi e l’assessore alle politiche scolastiche Letizia Guerri nel sottolineare «il gesto di straordinario senso civico e solidarietà che Gabriele ha messo in atto confermando che spesso sono proprio i giovani e gli studenti a dare il buon esempio. Bravo».