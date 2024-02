81enne si masturba nell’auto e tenta di avvicinare una ragazza: denunciato

Quasi ogni volta che la vedeva passare alla stazione di Bastia Umbra, tentava di avvicinarla per poi toccarsi le parti intime e invitarla a salire a bordo della sua auto. Vittima delle molestie e delle avances sessuali è una ragazza mentre l’uomo che le ha messe in atto è un 81enne, denunciato dalla polizia di Stato di Assisi. Lo scorso 29 gennaio la giovane lo ha visto mentre si stava masturbando in auto, sempre nei pressi della stazione: spaventata, ha chiamato le forze dell’ordine ma gli agenti della Volante non sono riusciti a rintracciarlo. A quel punto è partita l’indagine per giungere alla sua identificazione e alla fine si è riusciti a dare un nome al soggetto, risultato già gravato da un decreto penale di condanna per molestie. Così l’81enne è stato denunciato per atti osceni e molestie.

Condividi questo articolo su