A piedi in E45 con una balestra e 18 dardi: soccorso e denunciato

Mercoledì mattina – erano le 8 circa lungo la E45 all’altezza di Casalina (Perugia) – ha parcheggiato l’auto in una piazzola di sosta e ha iniziato a camminare a piedi, pericolosamente, lungo la carreggiata. Per questo gli agenti della polizia Stradale di Todi si sono portati sul posto e hanno subito intercettato il soggetto, un giovane in evidente stato confusionale che alternava momenti in cui diceva di volersi togliere la vita ad altri in cui si mostrava aggressivo verso la polizia.

Momenti concitati

Gli agenti della Stradale tuderte hanno cercato così di calmarlo, parlandoci, ma il ragazzo ha chiarito di avere con sé un’arma e si è scagliato contro gli operatori, tentando di aggredirli. Nel giro di poco, è stato immobilizzato e identificato anche con l’ausilio di un’altra pattuglia: si trattava di un giovane di origini romene, residente in provincia di Perugia.

Soccorso e denunciato

Nella sua auto gli agenti hanno trovato una balestra professionale e 18 dardi con l’estremità acuminata. Il giovane, accompagnato dai sanitari del 118 all’ospedale di Pantalla per accertare le sue condizioni di salute, alla fine è stato denunciato a piede libero per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e porto abusivo di arma impropria.