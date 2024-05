Terni Triathlon scatenato a Perugia: pioggia di podi

Una trasferta perugina con pioggia di podi per il Terni Triathlon, impegnato mercoledì 1° maggio nel capoluogo in occasione del duathlon. Ci ha pensato lo junior Tommaso Giubilei a conquistare la medaglia grazie al 2° posto in 58’16, alle spalle del vincitore (Ttd Rimini) Riccardo Ridolfi. Bene anche Leonardo Chieruzzi (4° al traguardo nella graduatoria assoluta e 1° di categoria), Massimo Corvi (2° di categoria) e Giuseppe Grifoni (anche lui 2°). Notevole anche la performance di Giuseppe Moretti nonostante la caduta in bici: gradino più alto del podio di categoria per lui. All’esordio ha vinto nella propria categoria Sandro Chieruzzi. Le donne? Eleonora Venturini 5° assoluta e 2° di categoria; Ilenia Baldini 1° di categoria, Roberta Porrazzini e Angela Asciutti rispettivamente 2° e 3° di categoria. Il resto dei punti li hanno portati Pietro Morelli, Lorenzo Giordano e Paola Pelagrilli. Per Stefano Mangiavacca invece bella prova all’Isola D’Elba: c’è il 3° posto assoluto nel circuito.

