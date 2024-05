Quinta edizione per il ‘Terni Vinyl Fest’, in programma – con ingresso libero – domenica 5 maggio dalle 10 alle 20 presso Bloom Spazio Condiviso in via Galvani 11/B, a Terni. Undici gli espositori, selezionati da Roma e dall’Umbria con il meglio del nuovo e dell’usato su lp e cd. Previsti anche dj set, rigorosamente in vinile, e musica dal vivo. Ci sarà anche il live di musica swing con gli ‘Easy Peasy Swing’ e la social dance della scuola di ballo ‘The Sunny Side of the Swing’. Presente anche il punto ristoro con cibo, drink e aperitivi. Di seguito il programma.

10 Apertura

11 Selezioni musicali a cura di Misterstereo8

12 Selezioni musicali a cura di Saverio Paiella

14 Selezioni musicali a cura di Matteo Appolloni

16 DJ Blond 60’s dj set

18 Live con gli ‘Easy Peasy Swing’ & social dance a cura della scuola di ballo ‘The Sunny Side of the Swing’

20 fine evento