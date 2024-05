San Gemini: in scena c’è ‘Fare del male chiamandolo amore’

Mercoledì 8 maggio alle ore 21.15, con la collaborazione della locale Pro loco, il teatro comunale di San Gemini ospiterà lo spettacolo teatrale ‘Fare del male chiamandolo amore’, scritto da Gianluca Marini e portato in scena dalla compagnia ‘Attori in prestito’ con la regia di Vanessa Liodori. Lo spettacolo, opera di denuncia che racconta drammaticamente la terribile realtà della violenza sulle donne, torna in scena a più di un anno dal successo ottenuto nel marzo 2023 al teatro Secci di Terni, con due serate sold out, e dalla toccante rappresentazione dello scorso dicembre messa in scena al teatro della Comunità Incontro Onlus di Amelia. Quest’anno lo spettacolo porta inoltre in dote una novità artistica, grazie alla collaborazione tra Gianluca Marini, Attori in Prestito e l’associazione Thyrus. Prima e dopo lo spettacolo, infatti, il pubblico potrà godere della mostra espositiva ‘Donne straordinarie, il coraggio di essere libere’, realizzata con le opere delle artiste e degli artisti dell’associazione Thyrus rappresentanti alcune tra le più illustri figure femminili dell’epoca moderna.

