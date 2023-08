Domenica 6 agosto al centro nautico Paolo D’Aloja di Piediluco è andato in scena il secondo memorial triathlon sprint Fabrizio Rivelli, organizzato dall’Asd Quelli che lo sport. Ospite d’onore la cantante Annalisa Minetti. Tra le donne il primo posto è stato conquistato da Carlotta Bonacina del Valdigne tirathlon; mentre per gli uomini ha vinto Giulio Pugliese della Torrino-Roma triathlon. Le foto e i video della giornata sono stati a cura della D-Tech in collaborazione con Carfedeph.

LE FOTO DI FEDERICO CARDAIO