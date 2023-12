A1: autotrasportatore 71enne trovato morto la mattina di Natale nel suo tir

Un autotrasportatore italiano di 71 anni, originario e residente in provincia di Udine, è stato trovato morto dalla polizia Stradale di Orvieto nella cabina del suo camion nella mattinata di Natale, all’interno dell’area di servizio Fabro Est. Ad allertare le pattuglie della Stradale sono stati i benzinai dell’area di servizio, a loro volta sollecitati da altri camionisti che avevano notato il mezzo con il motore acceso ormai dalla sera precedente. Gli agenti, coordinati dal centro operativo della polizia Stradale, hanno raggiunto l’autoarticolato e, affacciandosi all’interno dell’abitacolo e attraverso i finestrini chiusi, hanno notato un uomo riverso sulla brandina. Di fronte alla gravità della situazione, hanno rotto il vetro del finestrino e chiesto l’intervento dell’ambulanza. Purtroppo, però, per il trasportatore non c’è stato nulla da fare: era morto già da alcune ore. Lo stesso medico legale ha confermato il decesso per cause naturali, disponendo il trasferimento della salma del 71enne presso l’obitorio dell’ospedale Orvieto in attesa dell’arrivo dei familiari, già avvisati dalla polizia Stradale.

