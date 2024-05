«Il nostro progetto per il nuovo ‘Santa Maria’. Costi contenuti e solo fondi pubblici»

Condividi questo articolo su

















È stato ufficialmente presentato giovedì mattina in Bct, a Terni, il progetto per il nuovo ospedale ‘Santa Maria’ di Terni elaborato da due manager della sanità di lungo corso come Gianni Giovannini e Roberto Ruscica. Il progetto, basato interamente su fondi pubblici, prende le mosse dal confronto sviluppatosi all’interno del gruppo Facebook ‘Sanità, salute e partecipazione’. Di seguito l’intervista in cui Giovannini illustra i contenuti del progetto messo a disposizione delle istituzioni locali – Comune e Regione in testa – e della cittadinanza.