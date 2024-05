Terni, piazza del Mercato: scatta la conferenza di servizi

di S.F.

Degrado, qualche rifiuto e verde che cresce. Questa la situazione nell’area circostante l’ex mercato coperto a Terni – abbiamo documentato il tutto lo scorso 24 aprile – che, ormai da mesi, è in attesa della corposa riqualificazione generale in mano a Superconti Supermercati srl dopo la nota e lunga trattativa con il Comune di Terni chiusa nel 2023. Ora su questo fronte si registra una novità proveniente dalla direzione pianificazione territoriale ed edilizia privata dell’ente: è stata indetta la conferenza di servizi decisoria in forma semplificata per l’istanza di variante sostanziale all’autorizzazione unica 2023 per la ristrutturazione edilizia con incremento volumetrico (non costituente superficie utile coperta). Tutto per la ‘famosa’ rigenerazione urbana dell’edificio che, un tempo, ospitava gli operatori commerciali. La sensazione è che ci vorrà ancora un po’ di tempo per vedere in concreto il restyling.

