A1: bisarca divorata dalle fiamme con le auto che trasportava. Ferito il conducente

Una bisarca che trasportava sette autovetture è stata coinvolta da un incendio divampato all’alba di venerdì – poco prima delle ore 5 – a Fabro (Terni), all’interno di un’area di parcheggio lungo l’autostrada A1 nei pressi del casello fabrese, riservata per la sosta notturna dei veicoli. Il fuoco è divampato mentre il mezzo era fermo e il conducente – un 55enne della Campania – si trovava all’interno, intento a riposare. L’uomo ha percepito la presenza del fumo nella cabina di guida poi, controllando, si è accorto delle fiamme: è stato il primo ad intervenire per tentare di domarle, senza riuscirci. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Orvieto che hanno spento il rogo. Ingenti i danni, con il fuoco che ha letteralmente distrutto la bisarca e cinque delle sette autovetture trasportate. Durante le fasi di spegnimento il trasportatore 55enne ha riportato alcune ustioni alle mani ed un’intossicazione da fumo: è stato affidato alle cure dei sanitari del 118 intervenuti sul posto. Dopo lo spegnimento, il personale del 115 ha avviato le operazioni di bonifica. Si indaga per risalire alle cause dell’accaduto.

LE FOTO