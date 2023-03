Acquasparta, auto contro moto: ferita una 34enne di Todi

Serio incidente stradale nel pomeriggio di domenica 12 marzo, poco prima delle ore 17.30, lungo la via Tiberina ad Acquasparta, all’altezza dell’incrocio con la strada regionale 418 Spoletina (che conduce allo svincolo E45). A scontrarsi sono state un’autovettura Lancia Y condotta da un uomo di circa 60 di Terni (M.P. le sue iniziali), proveniente da Acquasparta e intento a svoltare verso la SR Spoletina, ed una motocicletta Ducati con in sella una 34enne di Todi (M.P.) che procedeva in direzione Acquasparta. Violento l’impatto, in seguito al quale la donna è rimasta ferita e, soccorsa dagli operatori del 118 di Acquasparta, è stata trasportata all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni. Dopo gli accertamenti e le cure del caso, è stata ricoverata nel reparto di ortopedia con diverse fratture e una prognosi di 40 giorni. Illeso il conducente della Lancia Y. Per i rilievi e la gestione della viabilità sono intervenuti i carabinieri del Nor della Compagnia di Terni.

Condividi questo articolo su