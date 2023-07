Un traguardo di tutto rispetto per uno degli appuntamenti estivi del territorio ternano. Da venerdì 28 luglio scatta la 40° edizione di ‘Rosaro in festa’ nella frazione di Acquasparta: spazio a gastronomia – spiccano le tagliatella alla rosaiola -, angolo del golosone, serate musicale e taverna. In campo per l’organizzazione c’è la pro loco territoriale. La conclusione è prevista per domenica 6 agosto.

