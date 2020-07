Acquasparta-Spoleto: «Collegamento rivoluziona l’Umbria»

«Il completamento della ‘Tre Valli’ è un’occasione per tutto il territorio, non solo per il comune di Acquasparta. Sul piano industriale, economico, turistico. A beneficiarne sarebbe un’ampia fascia di comuni compresi nel quadrilatero Terni, Todi, Foligno e Spoleto. Per questo crediamo che debba essere inserita come assoluta priorità in agenda».

«Le risorse? Il recovery fund è una risposta»

A parlare è Giovanni Montani, sindaco di Acquasparta, che martedì ha partecipato – come amministratore di uno dei comuni interessati dall’opera – all’incontro organizzato a Massa Martana dal presidente del comitato ‘Tre Valli’ Aldo Tracchegiani, referente di ‘Cambiamo!’ in Umbria. «Ho partecipato molto volentieri al confronto – dice Montani – perché il collegamento Acquasparta-San Giovanni di Baiano, completamento della ‘Tre Valli’, costituirebbe un passo fondamentale per tutti. Le infrastrutture sono decisive per sviluppare tutta questa parte di Umbria e il collegamento porterebbe vantaggi alle imprese, quelle della logistica, quelle di maggiori dimensioni ed anche alle pmi, e al movimento turistico regionale. È questa la versa dorsale est-ovest fra i due mari e parliamo di 21 chilometri che sono stati già approvati da Cipe e Regione Umbria. Non ci sono le risorse? Il recovery fund può mostrare in questo caso tutta la sua utilità e la stessa Regione, unitamente agli organismi nazionali, devono far sì che l’opera diventi prioritaria».

«Possibilità di sviluppo infinite»

«Le risorse già spese – osserva Montani – non dobbiamo sprecarle ma devono costituire la base di partenza per un intervento che rivoluzionerebbe i collegamenti in Umbria. Ben venga la messa in sicurezza e il rifacimento della Flaminia lungo il tratto Terni-Spoleto. Ma il Lazio, l’area romana ed anche le Marche guardano a questa ipotesi della ‘Tre Valli’ come un passaggio di primaria importanza. E le opportunità in termini di sviluppo sono infinite. Credo che debba esserci la piena consapevolezza di ciò».