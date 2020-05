«Aeroporto umbro pronto a ripartire»

«Noi siamo pronti»: nel giorno in cui Assisi viene dichiarata ufficialmente ‘Covid free’, la Sase, società di gestione dell’aeroporto intitolato a San Francesco, ha spiegato che lo scalo può riaprire, puntualizzando comunque che resterà aperto fino al 17 garantendo i servizi minimi essenziali.

Lo scalo umbro è pronto

L’aeroporto ha intanto messo in opera tutte le misure necessarie per riaprire in sicurezza: al fine di evitare assembramenti di persone l’accesso alle aree terminal sarà consentito ai soli passeggeri in partenza e in possesso di un valido titolo di viaggio. È stato realizzato un percorso interno ben preciso ed in sicurezza per i passeggeri dall’arrivo alla partenza e sono stati nettamente separati i flussi di coloro che entrano ed escono.

Controlli sanitari

Tutti i passeggeri, in arrivo ed in partenza, saranno sottoposti a controlli sanitari. Un’ apposita cartellonistica indicherà all’interno dello scalo le raccomandazioni per evitare assembramenti. Sono stati montati degli schermi su tutte le aree di contatto presso uffici informazione, biglietteria, lost &found, check-in, aree di imbarco. Dispenser con igienizzante sono presenti in tutte le aree. Gli imbarchi avverranno sempre a piedi e con il regolare distanziamento sia in ingresso che in uscita dall’aeromobile. Le diverse aree del terminal saranno inoltre sottoposte a regolare sanificazione.

Passa in commissione la scuola di volo

Intanto nella giornata di mercoledì in commissione Urbanistica a Perugia è passata la pratica del polo di formazione aeronautica con 12 voti a favore e 2 astenuti, fra cui la consigliera di Blu Renda, che ha espresso dubbi legati alla scarsità di documenti forniti per valutare il progetto e gli investitori.