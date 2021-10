Amelia conferma Laura Pernazza sindaco

Sarà ancora Laura Pernazza il sindaco di Amelia per il prossimo quinquennio. Le urne hanno sancito la netta affermazione della candidata del centrodestra (Per Amelia) che ha avuto la meglio su Pompeo Petrarca (Amelia Domani) e Piero Bernardini (Obiettivo Comune), entrambi di area centrosinistra. La Pernazza ha ottenuto 3.524 voti (54,92% – 11 seggi consiliari) contro i 2.216 voti di Petrarca (34,53% – 4 seggi consiliari) e i 677 di Bernardini (10,55% – 1 seggio). Su 9.833 elettori, hanno votato in 6.579 (66,91%). Schede nulle 134, bianche 28, nessuna scheda contestata.

SPECIALE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2021 – UMBRIAON

De Luca (M5s): «Sconfitta figlia della spaccatura nelle forze progressiste»

Così il capogruppo del M5s in Regione, Thomas De Luca: «Congratulazioni a Laura Pernazza per la riconferma nel ruolo di sindaca della città di Amelia. I dati dimostrano come la spaccatura nelle forze progressiste, che vede la regia di chi ha già distrutto questa regione, sia la vera causa di questa sconfitta. Un sentito ringraziamento a Pompeo Petrarca, a tutti i componenti della lista e in particolar modo a Gianfranco Chieruzzi, Romano Bannella, Marco Monzi, Marco Piciucchi ed Elisa Perotti. Hanno lottato come leoni, dando tutto e senza nessun rimpianto possono andare a testa alta al termine di questa tornata elettorale. Di fronte a un dato regionale indiscutibile che vede sgretolarsi come polvere il consenso nei confronti della destra umbra, Amelia è l’eccezione che conferma la regola. Da domani – conclude De Luca – chiederemo conto di ogni singola promessa fatta da parte dalla giunta Tesei a partire dal nuovo ospedale di Camartana e dal Rio Grande».

Articolo in aggiornamento